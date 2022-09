Schwerpunkt Gesundheit: „System der Kassenärzte veraltet“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Niedergelassene Allgemeinmedizinerinnen und -medizinner oder Fachärztinnen und -ärzte mit Kassenverträgen kommen immer weniger nach. Die Rahmenbedingungen seien einfach nicht attraktiv, meinten Bürgermeister Matthias Stadler und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig in einer Pressekonferenz zu dem Thema. „Mir hat ein alter St. Pöltner Arzt gesagt, wenn er heute noch einmal vor der Entscheidung stehen würde, würde er nicht mehr in einen Kassenvertrag gehen“, verriet Stadler.

Derweil habe jede und jeder das Recht auf durch Kassenangebot gedeckte Versorgung, betonten die beiden. Auch die Teilnehmenden der großen NÖN-St. Pölten-Umfrage wünschen sich mehr Kassenstellen, vor allem im Fachärztinnen- und ärzte-Bereich und da vor allem in der Kinder- und Jugendheilkunde. Mehr als 70 Mal sei etwa die Kinderfacharztstelle in St. Pölten ausgeschrieben worden, bevor sich jemand dafür beworben hat, erzählte Stadler. Die NÖN hat sich ebenfalls intensiv mit dem Angebot an Kinder- und Jugendmedizin beschäftigt.

Königsberger-Ludwig und Stadler wollen mit allen Stakeholdern die Rahmenbedingungen für Kassenstellen verbessern, wobei die Politik hier einen beengten Spielraum habe.

Zahl der Wahlärzte steigt in der Stadt

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Wahlärztinnen und -ärzte in St. Pölten gestiegen, weiß der Vertreter der Ärztekammer für die Stadt Florian Fiedler. Er erklärt, in welchen Bereichen und wieso: In der Kinder- und Jugendheilkunde, weil "als Kassenarzt die Verdienstmöglichkeit bei sehr hohem Patientenumsatz nicht so attraktiv ist und Eltern der Wahlarztbesuch bei ihren Kindern die Ausgabe eher wert ist"; Gynäkologie, "weil dieses Fach sehr intim ist"; Innere Medizin, "weil es so viele Subspezialisierungen gibt"; Orthopädie wegen der Spezialisierungen auf bestimmte Gelenke sowie die Unfallchirurgie, weil sie kassenärztlich nicht so attraktiv sei.

Wer auf Kasse praktiziert, habe zwar einen gesicherten Zustrom, allerdings auch weniger Zeit für die Patientinnen und Patienten und die Verpflichtung zu gewissen Öffnungszeiten. In der Wahlpraxis müsse man sich seinen Patientenstamm zwar erst erarbeiten, allerdings sei man in den Öffnungszeiten flexibler und auch in der Zeiteinteilung. Fiedler: "Das bedeutet auch weniger Zeitdruck und Stress im Alltag."

Angermayr sieht viele Vorteile im Wahlarztsystem

Überzeugt vom Wahlarztsystem ist der Leiter des größten Wahlarztzentrums in St. Pölten: „Das System der Kassenärzte ist veraltet und überlastet“, meint Bernhard Angermayr von „ärzte im zentrum“. Nicht nur für die Ärztinnen und Ärzte seien Kassenverträge nicht mehr attraktiv. Patientinnen und Patienten würden aus diversen Gründen von Wahl- oder Privatärzten profitieren. Gerade bei schweren oder aufwendigen Erkrankungen stoße das Honorarsystem der Kassenärzte schnell an seine Grenzen, meint Angermayr.

In Spitalsambulanzen wiederum werden Patientinnen und Patienten betreut, die laut dem Mediziner genauso gut in Ordinationen behandelt werden könnten. „Das wird durch Engpässe in den Spitälern zunehmend schwieriger, sodass diese Patienten in Ordinationen ausweichen müssen, wo sie schwer Termine bekommen oder wo aufgrund ihrer komplizierteren Erkrankung einfach zu wenig Zeit für sie ist“, erklärt er die Krux.

Landesrätin: "Kann nicht sein, dass Menschen für Versorgung bezahlen müssen"

Landesrätin Königsberger-Ludwig beharrt auf das solidarische Gesundheitssystem: "Es kann nicht sein, dass Menschen für die Versorgung bezahlen müssen. Kassenverträge müssen so attraktiv sein, dass junge Ärztinnen und Ärzte diese auch annehmen und den Menschen die Leistungen zu Verfügung stehen. Wir wollen kein System, in dem sich Menschen ihre Gesundheitsversorgung nicht leisten können."

Die Leistung müsse dort erbracht werden, wo sie hingehört, betont die Landesrätin. Es könne nicht sein, dass die Menschen wegen eines Mangels an Kassenärztinnen und -ärzten oder weil diese etwa am Wochenende oder am Abend nicht da sind, etwa auf Krankenhäuser ausweichen müssen.

Ärzenzentren bündeln Kompetenzen

Im Kassensystem wird weiters nicht nach Behandlungszeit bezahlt, erklärt Angermayr, sondern nach der Anzahl der durchgeführten Untersuchungen. Das kritisiert der Mediziner, denn: „Oft ist es wichtiger, mit den Patienten – besonders mit komplexen Symptomen oder einer längeren Krankengeschichte – einfach ausführlich zu sprechen, sich die Befunde durchzusehen und dann eventuell nur eine einzige gezielte Untersuchung zu machen.“ Die Patienten würden dieses Service schätzen.

Ebenso profitieren sie, so Angermayr, von gebündelten Leistungen in Ärztezentren. Davon gibt es in der Stadt mittlerweile einige.

Einig sind sich alle, von Angermayr über die Teilnehmenden der NÖN-St. Pölten-Umfrage bis zur Politik, über den Wert der Primärversorgungszentren, wie jenem in Harland. In Viehofen ist bereits ein weiteres Primärversorgungszentrum im Rahmen der „Living City“ geplant.

