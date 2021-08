„Nur weil ein Kind im eigenen Fünf-Meter-Pool ein paar Tempi macht, heißt das nicht, dass es schwimmen kann“, spricht Sigrid Maier vom Schwimmverein ESV St. Pölten die Sorglosigkeit und das Nichthinschauen an, denn aufblasbare Schwimmtiere würden nicht vor dem Ertrinken schützen.

Die Schwimmtrainerin bestätigt, dass Eltern hier oft „fatalen Irrtümern“ unterliegen: „Die Kinder müssen 25 Meter schwimmen, wo sie nicht stehen können, das ist das erste Abzeichen, der Pinguin, erst da kann man von sicherem Schwimmen ausgehen.“

Zusätzlich seien erst im Alter von sechs bis acht Jahren die koordinativen und motorischen Fähigkeiten ausreichend ausgeprägt, gerade das Brustschwimmen sei schwer. „Viele Eltern wenden sich an uns, wollen ihr Kind schon mit dreieinhalb Jahren in den Schwimmkurs schicken, gerade weil sie vielleicht einen Pool zuhause haben, und meinen, damit ist das Thema dann erledigt“, weiß Maier.

Grundsätzlich gilt natürlich: Je früher, umso besser. Eltern sollen zusammen mit den Kindern ins Wasser und das Drehen von Bauch- in Rückenlage, ohne die Beine abzustellen, und Untertauchen üben sowie Körperbewusstsein im Wasser stärken.

„Kinder gehen lautlos unter“, mahnt Maier. Denn der Atemnotreiz ist bei ihnen noch nicht so ausgeprägt wie bei Erwachsenen. „Aufmerksam sein und aufpassen“, können Doris Horvath von der Wasserrettung und Sigrid Maier nur empfehlen. Zwar habe die Pandemie ihren Beitrag mit nicht stattfindenden Schwimmkursen geleistet, aber generell müsse wieder mehr Bewusstsein für die Gefahren geschaffen werden. „Auch wenn Baderegeln wie das Abduschen auf viele heute altmodisch wirkt“, so Horvath. Man solle auch nicht alleine schwimmen gehen, gerade in Gewässern wie der Traisen, Pielach und in St. Pöltens Seen.

Die Schwimmkurse der Stadt werden sehr gut angenommen, 150 Kinder haben bereits einen absolviert. Vor allem Mitte August sind noch Anfänger- und Auffrischungskurse frei, sie werden vom Veranstaltungsservice koordiniert und von geprüften Experten des Schwimmvereins ESV und der Wasserrettung durchgeführt. Die Kursblöcke finden in der Aquacity und im Citysplash statt.