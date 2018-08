Niemand will jemals in eine Situation kommen, in der er sich wirklich verteidigen muss. Aber es will dann auch niemand in so einer Situation stehen und sich nicht zu helfen wissen. Als besonders effiziente Nahkampftechnik gilt Krav Maga. NÖN-Mitarbeiterin Maria Prchal war bei einem Outdoor-Training dabei und wollte wissen, was hinter der israelischen Kampfkunst steckt.

Krav Maga eignet sich gut zur Selbstverteidigung für Frauen, wie Corina Anderwald und Bettina Kalcher beweisen. | NOEN

Im Sommer veranstaltet Mario Reiter von Krav Maga Global St. Pölten immer wieder Trainings im Freien. Diesmal stellte ein unbenütztes Gebäude beim Weichenwerk Wörth die Location. „Das bietet eine realistische Situation. Krav Maga soll in Momenten helfen, die im ganz alltäglichen Leben vorkommen“, erklärt der 22-jährige Instruktor. Normalerweise wird dreimal in der Woche indoor im BORG St. Pölten geübt.

Instruktor Mario Reiter zeigt an Marco Regenfelder, worauf es beieinem Tritt zu achten gilt. | Maria Prchal

Das Training soll auf echte Situationen vorbereiten. Wenn es bedrohlich wird, ist das Wichtigste, ruhig zu bleiben. „Ich musste noch nie handgreiflich werden im wirklichen Leben“, erzählt Reiter. Deeskalation wird deswegen beim Training geübt. Doch die Teilnehmer bereiteten sich auch darauf vor, was passiert, wenn sie ihr Gegenüber nicht beruhigen können. Dafür werden verschiedene Techniken gelernt. Die richtige Haltung, Schritte und Tritte werden zu Anfang an einem Polster ausprobiert. Davor kommt natürlich das Aufwärmen, verletzen soll sich niemand. Kleine Kratzer und Wehwechen gehören allerdings dazu. Ganz unbeschadet überstanden die Fingerknöchel das Ganze nicht.

Beim Krav Maga wird das zur Verteidigung benutzt, was gerade zur Verfügung steht. Fingernägel können zur Waffe werden, genauso wie ein Handy oder Stöckelschuhe. Die Kampfkunst eignet sich deswegen auch für jeden, wie Reiter betont. Vor fünf Jahren hat er selbst begonnen, vor einem Jahr mit Trainings in

St. Pölten gestartet.

Die Nahkampftechnik fasziniert ihn wegen ihrer Realitätsnähe. Und das ist gut nachvollziehbar. Es geht nicht darum, die Konfrontation zu suchen, sondern sie zu vermeiden, und wenn das nicht gelingt, richtig reagieren zu können.