"Sind im Garten" verwandelte Regierungsviertel in Oase .

Beim Event "Sind im Garten" gab es im Museum Niederösterreich vielfältiges Familienprogramm und gratis Eintritt in die Ausstellungen. Das Festspielhaus lockte am Vorplatz Gäste mit Food-Trucks, Tanzperformances und einer Kids-Disco in Schanigarten-Atmosphäre an. Klickt euch durch die Fotos!