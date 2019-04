Eine flexible Lup-Flotte und ein neuer Ansatz Bewegtbilder zu präsentieren – das könnte die Stadt moderner, globaler und innovativer machen, ist die von der Fachhochschule betreute Initiative Smart-up überzeugt und förderte die beiden Ideen mit Stipendien.

5.000 Euro gingen einerseits an „Flextracks“. Michael Macher und David Schwarz entwickelten ein Konzept, um öffentliche Bus-Systeme zu optimieren. „Ich kenne das aus der Schulzeit. In der Früh sind die Busse völlig überfüllt, untertags sitzen vier, fünf Leute drinnen“, erzählt Macher. Um das zu verhindern, wollen sie die Route abhängig von Zeit und Wochentag verändern, genauso wie die Größe der Busse. Busse sollen mit Sensoren digital aufgerüstet werden, um die Auslastung zu ermitteln und Aussagen über Linien und Haltestellen zu ermöglichen. „Wir hoffen, dass wir den ersten Schritt in St. Pölten umsetzen können“, ist Macher motiviert.

Das zweite Stipendium ging an das Duo „Slice of Reality“: Max Heil und Felix Blasinger entwickelten eine Kamera-Technik, die Videos mit Rundum-Erlebnis ermöglicht. „Gerade in Hinblick auf die Kulturhauptstadt wäre damit viel möglich“, meint Heil, der sich vorstellen könnte im Museum oder Theater sowie bei Events Videos mit interaktiven Elementen einzusetzen.

„Mit dem Stipendium haben wir die ersten Ideen der Teams belohnt. Wir hoffen, dass die Studenten ihre Projekte jetzt weiterverfolgen“, meint Christoph Rauchberger von der Initiative Smart-up.