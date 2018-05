„All about Love“ verrät heuer das Barockfestival St. Pölten. Vom 9. bis 23. Juni zelebrieren internationale Musiker-Stars und österreichische Größen die Liebe in den teils authentischen Örtlichkeiten der Barockstadt mit Konzerten, die viele Grenzen sprengen.

In der Franziskanerkirche lassen zur Eröffnung am Samstag, 9. Juni, das Vokalensemble Cantar Lontano und der sardische Jazzsaxofonist Gavino Murgia Jan Gabareks legendäres Crossover-Projekt „Officium“ auferstehen. „Love I Obey“ bringen Folk-Sängerin Rosemary Standley und Lautenist Bruni Helstroffer am 15. Juni in die Ehemalige Synagoge. Flötist Ronald Bergmayr zelebriert dort mit Kollegen die irdische und himmlische Liebe, beim „Concerto d‘Europa“ am 19. Juni. „Les Surprises de l‘Amour“ enthüllen die Gamben von Sylvia Abramovics und Jonathan Dunford und die Laute von Lee Santana, aus dessen Feder auch Kompositionen zu diesem Konzert am 22. Juni geflossen sind.

Ins Sommerrefektorium zum „Labor der Liebe“ laden Musiker Josef Stolz, Schauspieler Helmut Wiesinger und die Capella Splendor Solis am 16. Juni.

Im frei:raum erweckt Christoph Bochdansky am 21. Juni seine Puppen zur Musik von Bach, gespielt von Martin Ptak. Und zum Finale feiert Pierre Pitzl das 20-Jahr-Jubiläum seiner „Private Musicke“ mit berühmten Gästen: Sopranistin Raquel Andueza und Tenor Marco Beasley. „Sie werden das Programm lieben“, verspricht Intendantin Caroline Berchotteau.