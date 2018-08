Michael Bachel, Leiter des Veranstaltungsservice der Stadt, ist sehr zufrieden: „39 Tage lang hat alles geklappt, und das Fest war sehr gut besucht.“ Die 800 Sitzplätze waren täglich voll, „ab halb acht waren kaum mehr Sessel frei“, bestätigt Bachel. Abgesehen von den wenigen Regentagen: „Wir mussten nur einmal ein Konzert absagen und eines verschieben. Und letzten Freitag hat ein kurzer Regenschauer die Besucher nicht davon abgehalten, vor der Bühne zu tanzen.“

Denn die Menschen haben auch das Musikprogramm gut angenommen: „Die Musik-Freitage von Martin Rotheneder waren eine Bereicherung“, lobt Bachel. Beteiligt am Erfolg, so der Organisator, seien natürlich die Wirte, die sich um die Gäste und um die Qualität bemühen.

Narisa Phencharee begeistert in ihrem „BängCook“ mit thailändischen Spezialitäten. | Steiner

„Es wird jedes Jahr besser“, bedankt sich Narisa Phencharee bei ihren Gästen. Sie verwöhnt im „BängCook“ mit thailändischen Spezialitäten. „Ich koche alle Speisen frisch, die Leute schätzen Qualität.“

Cevapcici und Rasnici sind Lieblingsspeisen vieler Sommerfestivalbesucher. Seit sechs Jahren serviert die Gastro-Familie Lukic diese Balkanspezialitäten auf dem Rathausplatz. „Wir sind zufrieden. Heuer war der Besuch auch wetterbedingt gut“, freut sich Dusko Lukic.

„Burger geht immer“, weiß Gerhard Groiss, der im „Fliegerbräu“ die begehrten Laberl in verschiedenen Variationen serviert hat. Groiss ist begeistert, dass die Besucher aus halb Niederösterreich angereist sind: „Ich hab in der Garage Nummerntaferl aus allen Bezirken gesehen: Lilienfelder, Melker, Kremser, Amstettner.“

„Die Wirte haben sich um die Gäste und um die Qualität wirklich sehr bemüht.“

Michael Bachel, Organisator

„Wegen der Hitze sind die Besucher halt schon etwas später gekommen“, meint Deniz Ocak, der auch heuer wieder die Gäste mit türkischen Spezialitäten verwöhnt hat.

Die Vielfalt war heuer besonders groß, wurden doch die Schanigärten der ansässigen Gastronomen in das Sommerfestival integriert. „Das hat sehr gut geklappt“, sagt Organisator Michael Bachel. So sieht Adel Cekic, Geschäftsführer des Dolce Vita, einen Vorteil in den Gastro-Hütten, weil er viele unbekannte Gesichter im Gastgarten sieht: „Es kommen mehr Leute in die Stadt. Dadurch gewinnen auch wir Leute dazu, weil wir der einzige Italiener auf dem Platz sind.“

Die Italiener, die Franzosen und Engländer, also die Gäste mit weiterer Anreise, sahen Daniela Pottendorfers S‘Zimmer mit österreichischen Spezialitäten als Anlaufstelle: „Das Fest ist eine gute Werbung für die Stadt, das bringt auch Touristen. Die freuen sich alle, dass wir so freundlich sind.“

Otto Raimitz hat während des Sommerfestivals erstmals sein „Schau.Spiel“ auch an Sonntagen geöffnet. Das hat sich bewährt („Wir sind immer voll“) und soll so bleiben, verspricht der Gastronom: „Wir servieren jetzt auch an Sonntagen Frühstück und Brunch von 10 bis 15 Uhr.“ Der „Schau.Spiel“-Wirt sieht übrigens Verbesserungsbedarf beim Rathausplatz-Sommer: „Das Konzept war vor zehn oder 15 Jahren aktuell. Jetzt gibt es genug Gastronomie auf dem Platz – der muss nicht mehr verhüttelt werden.“