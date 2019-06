Palmen sollen zusätzliches Urlaubsflair vermitteln, „und zwar werden es solche sein, die den Einflüssen eines solchen Festes auch standhalten“, scherzt Michael Bachel vom Veranstaltungsservice St. Pölten. Bürgermeister Matthias Stadler betont das besondere Flair der Innenstadt. „Hier kann man das Leben so richtig genießen. Die Barockbauten sorgen in der Innenstadt für ein nahezu mediterranes Flair.“ So könne man in der Landeshauptstadt auf den bevorstehenden Urlaub einstimmen oder die Urlaubszeit gar verlängern. „Durch dieses Flair liegt die Stadt mehr am Meer“, wird Stadler gar philosophisch.

Die bestehenden Schanigärten sollen in der Neuauflage des Somerfestivals besser in das Gesamtkonzept eingebunden werden. „Es geht nur miteinander“, sagt Bachel und verspricht zusätzliche Plätze zum Relaxen und Chillen. Auch die Hütten sollen ein neues Erscheinungsbild aufweisen, „sie werden besser ins Ambiente der Stadt passen, mehr will ich dazu aber nicht sagen“, so Bachel.

Die Mischung wird es wieder ausmachen und zwar eine aus internationaler Gastronomie, Musikdarbietungen und natürlich auch dem Sommerkino des Cinema Paradiso. Programmchef Christoph Wagner verspricht 15 Österreichpremieren: „Wir sind immer noch in Verhandlungen mit dem Filmverleih und können daher die aktuellsten Filme anbieten.“

Den Auftakt bildet am 4. Juli das Mitsingkino „Mamma Mia!“. „Das hat schon Tradition und wird auch zum Urlaubsfeeling beitragen“, so Wagner.

Ein weiteres Thema der Pressekonferenz galt der Vorstellung des Bluesfestivals am Samstag, den 27. Juli. Die Weltelite der Bluesmusik wird am Ratzersdorfer See auftanzen und wieder für besondere Stimmung sorgen.

