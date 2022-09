Sonnenuntergang ist bestes Septemberbild

Werbung Ein Gewinn zum Anbeißen Anzeige Jetzt mitmachen und ein Dry Age Steak für deinen Grillabend gewinnen!

„Ratzersdorfer See bei Sonnenaufgang“ von John Bourne sicherte sich 53,43 Prozent der insgesamt 481 abgegebenen Stimmen und damit den ersten Platz. Als Siegesprämie erhält der Fotograf einen Innenstadtgutschein in einem Wert von 50 Euro.

39,92 Prozent der Stimmen erhielt das Bild „Bahnsteig 5“ von Michael Schimanek und Manuel Scholler landete mit „Sonnenuntergang am Hainerberg“ auf dem dritten Platz. Ende September steht bereits die nächste Möglichkeit für einen Gewinn für die Mitglieder der Facebook-Gruppe „Fotografie in St. Pölten“ an. Somit wird es erneut die Chance geben, einen Innenstadtgutschein im Wert von 50 Euro zu ergattern.

Schlussendlich darf sich der Jahressieger oder die -siegerin über den Gewinn einer Sony Alpha 7 III mit einem 28-70mm-Objektiv von Foto Straub freuen. Des Weiteren wird ein Wandbild vom eigenen Motiv im Wert von bis zu 100 Euro unter allen Fotografen verlost.

