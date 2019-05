„Ich wollte den Staat nicht schädigen“, versichert ein St. Pöltner (40) vor Gericht. Schwerer Betrug wird dem beschäftigungslosen Mann vorgeworfen. Laut Staatsanwalt hat er teils zu Unrecht bedarfsorientierte Mindestsicherung bezogen.

Rund 50 gebrauchte Autos verkaufte der St. Pöltner binnen fünfeinhalb Jahren gewinnbringend weiter. Das, so der Staatsanwalt im Prozess am Landesgericht, verheimlichte der 40-Jährige und „kassierte dadurch um mindestens 5.000 Euro zu viel Sozialhilfe“. „Der Angeklagte hat es unterlassen, dem Magistrat St. Pölten bekannt zu geben, dass er aus dem Handel mit gebrauchten Autos Einnahmen lukriert hat“, so der Ankläger.

„Meine Absicht war, meine vier Kinder zu versorgen, ich habe nie große Gewinne gemacht“, rechtfertigt sich der St. Pöltner vor Gericht. „Auch fallweise Gewinne sind ein positiver Effekt“, meint darob der Richter. Aufgeflogen war alles „aufgrund einer Mitteilung an die Sozialhilfe“, berichtet ein Zeuge im Prozess.

Für den bislang unbescholtenen Angeklagten setzt es acht Monate auf Bewährung. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.