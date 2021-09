Im ausgebauten Tann-Werk produzieren 220 Mitarbeiter auf nun rund 11.500 Quadratmetern Fleisch- und Wurstprodukte für Spar-Geschäfte und -Filialen in Ostösterreich. 45 Millionen Euro hat der Spar-Konzern in den Zubau neben der Zentrale in Spratzern investiert. Die steigende Nachfrage nach Convenience-Produkten sowie Fleisch aus Tierwohl- und Qualitätsprogrammen will der Handelskonzern so decken. Modernste Technik ermöglicht etwa den verstärkten Einsatz von Sous-Vide-Garung oder den exakten Zuschnitt von Steaks ohne viel Verschnitt.

"Leitbetrieb" und "Wertschöpfungsmotor" für die Region

"Tann ist ein echter Wertschöpfungsmotor, und mit diesem Ausbau haben wir den Hubraum verdoppelt", betonte Spar-Geschäftsführer Alois Huber. Über 80 zusätzliche Arbeitsplätze in der Landeshauptstadt freut sich Bürgermeister Matthias Stadler und betonte: "Mit locker über 1.500 Mitarbeitern am Standort ist Spar der größte private Arbeitgeber in der Stadt und ein wichtiger Leitbetrieb für die Region."

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hob das Miteinander mit der Landwirtschaft hervor. Das bringe nachhaltige Wertschöpfung in der Region. Ein "Wertschöpfungsturbo" seien die Qualitätsprogramme, ergänzte Fleischwerk-Leiter Leopold Scharmer. Bei "Tann schaut drauf!" für Tierwohl bekämen die Landwirte mehr für ihr Tier.

"Der Tann-Betrieb in St. Pölten ist ein echter Innovationsbetreiber im Unternehmen geworden", lobte Spar-Vorstandsvorsitzender Friedrich Poppmeier bei der Eröffnungsfeier, bei der von der Urproduktion bis zu Spar-Geschäftsleuten Vertreter der gesamten Wertschöpfungskette anwesend waren. "Der Konsument wünscht sich mehr Qualität, mehr Klimaschutz, mehr Ethik und mehr Regionalität - und das liefern wir", betonte der für Tann zuständige Spar-Vorstand Hans K. Reisch.

87 Tonnen pro Woche

Rund 1.900 Schweine, 150 Jungstiere und 22 Kälber aus Österreich sowie 30 Kalbinnen und 45 Lämmer aus Niederösterreich werden pro Woche im Tann-Werk in St. Pölten verarbeitet. 87 Tonnen Wurst- und Selchfleischartikel pro Woche erzeugen die 220 Mitarbeiter.