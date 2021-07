Aus Sicherheitsgründen bleibt auch in diesem Jahr der Sparkassenpark zum Schulschluss geschlossen. Die Pandemie verhindert auch heuer eine Schulschluss-Feier im Park.

„Die mit der Coronakrise verbundenen Beschränkungen lassen auch heuer wieder die traditionelle Zusammenkunft von bis zu 2.000 Schülern zum Schulschluss im Sparkassenpark in St. Pölten nicht zu“, teilt Sparkassensprecher Florian Haiderer mit. Daher werde am Schulschlusstag kommenden Freitag, 2. Juli, der Park geschlossen und vom Magistrat mittels Baustellengitter gesperrt. „Um problematische Situationen vor dem Park, in der Stadt und bei den Seen zu vermeiden“, so Haiderer. Sicherheitsvorkehrungen werden auch am Ratzersdorfer See getroffen, wobei auch die Wasserrettung Extra-Dienst versieht. Dort unterwegs sein werden auch einige Teams von Nordrand. Die Jugendberatung des Vereines Jugend und Lebenswelt am Hauptbahnhof wird geöffnet sein.

Die Exekutive wird in der Stadt und vor dem Getränke-Großhandel Kern präsent sein und die jungen St. Pöltner über die Sperre des Parkes informieren. Die Jugendinfo NÖ wird in der Innenstadt ebenfalls an einem Stand über die Sperre des Sparkassenparks informieren. „Jedenfalls freuen wir uns bereits auf nächstes Jahr, wo wir wieder auf normale Bedingungen hoffen“, so Haiderer.