Der aktuelle Sparkurs der Leiner/Kika-Möbelgruppe macht auch vor der Stadt von Rudolf Leiner nicht Halt: 96 der bundesweit 1.121 beim AMS zur Kündigung vorgemeldeten Mitarbeiter sind in der Firmenzentrale in der Porsche- straße beschäftigt.

Geschlossen wird das Lager in der Karl-Pfeffer-Gasse – die Zentrale, das Stammhaus am Rathausplatz, die Kika-Filiale in der Anton-Scheiblin-Gasse und das Logistikcenter in Hart bleiben. Ein Teil der derzeit rund 40 Mitarbeiter im Auslieferlager wird künftig zusätzlich zu den bestehenden 140 Kollegen in Hart arbeiten, informiert Leiner-Zentralbetriebsratsvorsitzender Karl Vogl. „Hart wird sogar aufgewertet. Bislang wurden von hier aus nur die Filialen beliefert, nun kommt die Auslieferung für die Kunden dazu.“

Vogl rechnet damit, dass nicht alle der beim AMS vorgemeldeten Mitarbeiter auch wirklich gekündigt werden. „Die Anmeldung ist vorsorglich. Nun kommt einmal die Restrukturierungsphase und dann wird erst klar sein, ob und wie viele Jobs in der Zukunft wirklich abgebaut werden.“ Für einen Teil der Beschäftigten sieht er eine Chance zu bleiben. „Mit anderen könnte es zu einer einvernehmlichen Lösung kommen.“

„Insolvenz wäre die Alternative gewesen“

Einfach sei der aktuelle Prozess nicht zu verdauen, betont Vogl. „Aber man muss schon auch das große Ganze sehen. Die Alternative wäre eine Insolvenz gewesen. Wir müssen nun wieder erfolgreicher werden, damit das Unternehmen etwas für den Eigentümer abwirft, der viel Geld investiert hat.“

Von den Kürzungen erschüttert zeigt sich Bürgermeister Matthias Stadler, der die Sparwelle als schweren Schlag für die St. Pöltner Mitarbeiter und ihre Familien bezeichnet. „St. Pölten ist bei den Kündigungen einer der am stärksten betroffenen Standorte. Ich fordere daher die volle Unterstützung des Landes und der Bundesregierung für die betroffenen Mitarbeiter und auch für eine rasche Nachnutzung eventuell nicht mehr benötigter Infrastruktur ein“, reagierte der Stadtchef prompt.