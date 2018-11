Burpees, Wall Jumps, Sprints und Spiele wie man sie noch aus der Schule kennt – seit Oktober machen sich St. Pöltner fit für das erste Spartan Race in der Stadt. Und auch in der Weihnachtszeit gönnen sich die (angehenden) Spartaner nun keine Pause: Ursprünglich sollten die Workouts, die im zwei-Wochen-Takt am Rathausplatz stattfinden, mit Mittwoch, 5. Dezember, enden. „Wir haben uns nun aber mit der Stadt darauf geeinigt, dass wir ohne Pause weitermachen“, freut sich Trainer David Herzog.

Statt sich im Dezember bei den Standln am Rathausplatz die Bäuche vollzuschlagen, wird direkt am Christkindlmarkt einfach weitertrainiert: Am 19. Dezember, wenn das Ö3-Studio mit dem „Weihnachtswunder“ in der Stadt gastiert, soll es eine Charity-Challenge geben. In 60 Minuten gilt es so viele Burpees wie möglich zu machen. „Pro Burpee geht ein Betrag an Licht ins Dunkel“, so Herzog.

Finanziert werden die Workouts von der Stadt. „Einerseits wollen wir so auf das Spartan Race aufmerksam machen, andererseits die St. Pöltner zur Bewegung motivieren“, so Sportbeauftragter Thomas Kainz.