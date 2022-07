Splash-Hard: Rapper Dame lockt trotz Regens die Massen an

Werbung

Das Splash Hard gilt für viele Besucher bereits als Fixpunkt im Sommer. Eine bunte Mischung aus grooviger Musik, Sport-Action, Fun und Chill-out sorgen für Abwechslungen bei den Besuchern. Los ging es diesmal mit einem Volleyballturnier, gefolgt von einer Fußball-Challenge. Dabei hatten die Veranstalter von AK Young auch noch das Wetter auf ihrer Seite. Dies sollte sich am Abend bei den Musikacts leider noch ändern.

Für den Sound am See sorgten dieses Jahr Live-DJs (Samir Hashimi, DSSK) und angesagte Acts wie Dame und Tina Naderer. Obwohl als Tina Naderer gegen 20 Uhr auf die Bühne kam bereits strömender Regen vom Himmel fielen, blieben fast alle Besucher am Festival und genossen die Musik der Künstlerin. „Ich freue mich riesig, dass trotz dem Wetter so viele von euch da sind“, wusste Naderer ihre Fans zu schätzen. Alle Rap-Fans mussten sich dann allerdings noch bis halb zehn gedulden bis Headliner „Dame“ auf die Bühne kam und den Gästen nochmal so richtig einheizte. Der ehemalige Youtube-Star brachte eine Mischung aus seinen alten Klassikern und einigen neuen Stücken von seinem neuen Album „All meine Farben“.

