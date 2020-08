Ganzjähriges Lauftraining auf fünf Bahnen wird für die Athleten rund um die Aushängeschilder Ivona Dadic und Beate Schrott möglich sein, installiert werden auch eine Weitsprung- und Hochsprunganlage, ein Wurfnetz sowie eine Vorrichtung für Speerwurf, Diskuswurf und Kugelstoßen.

"Um auch zukünftig Erfolge feiern zu können, ist die richtige Infrastruktur essenziell. Daher haben wir in den letzten 30 Jahren insgesamt rund 107 Millionen Euro in die Erneuerung und Erweiterung des Sportzentrums investiert", sagte Sportlandesrat Jochen Danninger auf einer Pressekonferenz am Montag.

"Das Land Niederösterreich und die Stadt St. Pölten haben kürzlich ein Sportinfrastrukturpaket für die Landeshauptstadt in der Höhe von 6,9 Millionen Euro beschlossen", erklärte Bürgermeister Matthias Stadler. Die neue Leichtathletik-Halle untermauere als Teil dieses gemeinsamen Projektes die enge Zusammenarbeit.

An den Errichtungskosten beteiligt sich auch das Sportministerium. Das Sportzentrum Niederösterreich, dessen Geschäftsführer Franz Stocher ist, ist seit 2019 ein vom Österreichischem Olympischen Komitee zertifiziertes Olympiazentrum.