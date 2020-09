Gegen den Mann werde u.a. wegen des Verdachts des Mordversuchs ermittelt, sagte Leopold Bien, Sprecher der Anklagebehörde, am Mittwoch auf Anfrage.

Der Beschuldigte war noch am Dienstag in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert worden. Bien ging davon aus, dass am (heutigen) Mittwoch der Antrag auf Verhängung der U-Haft gestellt wird. Vernehmungen hätten stattgefunden. Weitere Ermittlungen zum Geschehen seien noch zu führen.

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich wollte der 49-Jährige seine Frau nach einem Streit aus dem Wohnzimmerfenster stürzen.

Verhindert worden sei dies nur deshalb, weil die Tochter des Paares und eine Freundin derart heftig an der 44-Jährigen gezerrt hätten, dass der Mann von seinem Vorhaben abgesehen und die Wohnung verlassen habe. Als er zurückkehrte, wurde er von Beamten des Stadtpolizeikommandos St. Pölten erwartet. Wir hatten gestern berichtet: