Podiumsdiskussion zum Thema Wohnen: Leistbarkeit, Lage und Leerstand

Einen Monat lang beschäftigte sich die St. Pöltner NÖN mit dem Thema Wohnen. Den krönenden Abschluss bildete die Podiumsdiskussion im Raiffeisen Corner. Sie war die erste Veranstaltung in der „St. Pölten spricht“-Reihe. Expertinnen und Experten von Immocentral, der Wohngenossenschaft Alpenland, der Arbeiterkammer und der Raiffeisenbank sprachen dabei über die Trends beim Wohnen. Über 3.000 Personen erreichte die Aufnahme des Live-Streams auf Social Media und NÖN.at .

„Es wird zu viel gebaut in St. Pölten und trotzdem gibt es zu wenig leistbaren Wohnraum“, so der Eindruck vieler bei der großen Umfrage der St. Pöltner NÖN. Mario Winkler, Geschäftsführer von Immocentral, stimmt nicht zu: „Es wird nicht mehr als in den letzten Jahren gebaut. Im Vergleich mit anderen Städten ist es sogar wenig.“ Er vermutet, dass der Bau an besonders frequentierten Punkten verstärkt wahrgenommen wird.

Leerstand sei in der Stadt kein großes Thema, da sind sich die Fachleute am Podium einig, auch wenn es in der Umfrage immer wieder vorkam. Alpenland-Obfrau Isabella Stickler spricht von einzelnen Wohnungen, die derzeit frei sind und adaptiert werden.

Das Fehlen von kleinen, leistbaren Wohnungen fällt Corinna Riedler, Juristin bei der Arbeiterkammer, auf. Auch der Bereichsleiter des Raiffeisen-Kompetenz-Centers Markus Schikowitz-Hannabach spricht von einer ungebrochenen Nachfrage nach Wohnraum: „Baugründe sind besonders rar.“ Dem stimmt Winkler zu , die Nachfrage sei größer als das Angebot: „Das Einfamilienhaus ist noch immer ein Traum für viele.“

Einfamilienhaus für viele nicht mehr leistbar

Aus finanziellen Gründen und wegen der Preisentwicklung bei Wohnungen und Baugründen, wird das Einfamilienhaus für viele St. Pöltnerinnen und St.Pöltnern ein Traum bleiben. In Bezug auf Klimaschutz sei das sogar wünschenswert.

„Die Sanierung von altem Wohnraum ist ökologisch gesehen immer das Beste“, weiß Schikowitz-Hannabach. Finanziell sei die Belastung ähnlich wie bei einem Neubau. „Die Eigenheimsanierung ist jedoch gut gefördert“, führt er aus. Auf Nachhaltigkeit setzt auch Alpenland. „Wir bauen in unsere Projekte viel Grün und Beschattung ein, denn wir werden künftig immer mehr ein Thema mit dem Kühlen haben“, betont Isabella Stickler.

Beim derzeit entstehenden Bauprojekt „Mühlbach Ost“ wurde der Mühlbach in das Areal integriert. Der Energiebedarf wird unter anderem über Photovoltaik gedeckt. „Der Bau ist dann zwar teurer, aber die laufenden Betriebskosten werden so geringer gehalten.“

