St. Pölten Sprühnebel-Düsen in Betrieb: Erste Brise am Domplatz

Die frisch installierte Sprühnebelanlage auf dem Domplatz testeten Vertreter der Firma raintime mit Martin Petermann vom technischen Büro, Stadtplaner Jens de Buck und Franz Weitzenböck, Baudirektor Wolfgang Lengauer, Architekt Christian Jabornegg und Bürgermeister Matthias Stadler. Foto: Josef Vorlaufer

40 Düsen für Sprühnebel sind am Domplatz in St. Pölten schon in Betrieb.

Ein feiner Nebel soll an heißen Sommertagen künftig für ein kühleres Klima auf dem Domplatz sorgen. Eine erste Brise davon gibt es nun. Die ersten 40 von 400 Einzeldüsen sind installiert. Diese zerstäuben das kühle Wasser, der feine Nebel wird von der Umgebungsluft aufgenommen und sofort verdunstet. Der Betrieb erfolgt derzeit ab 25 Grad im 30-Minuten-Intervall. Der Rest der Anlage soll bis Oktober fertig sein, noch vor Ende der Pflasterarbeiten im Juli 2023. Dann läuft sie nach einem fix eingestellten Programm. Der Wasserverbrauch der Sprühnebelanlage aus der städtischen Trinkwasserleitung ist abhängig von den Betriebsstunden und beträgt derzeit rund 500 Liter pro Tag.

