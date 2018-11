„Detektive, bleibt auf der Spur!“ – wohl kaum jemand zwischen sechs und 35 Jahren dürfte an diesem Satz in seiner Kindheit vorbeigekommen sein. In den vergangenen 25 Jahren flimmerte Tom Turbo bereits in 407 Folgen über die Bildschirme. Zwei Jahre begleitet wurden das Wunderfahrrad und die Detektive von der St. Pöltnerin Mareike Aram. Sie arbeitete vor rund 15 Jahren als Produktionsassistentin und Aufnahmeleiterin für die Sendung.

„Ich war für alles Organisatorische verantwortlich, habe die Zeiten koordiniert oder die Drehorte abgesperrt“, erzählt die 39-Jährige. Dass der Erfolg der Sendung so lange anhält, hätte sie nicht gedacht: „Anscheinend ist das Programm echt faszinierend für Kinder, das ist toll“, staunt Aram.

Für sie selbst war es am faszinierendsten, wie zwei Puppenspieler dafür sorgten, dass Tom Turbo über die Straße rollte oder seine Augen bewegte. „Eine Person steuerte mit einer Fernbedienung sein Gesicht, eine andere bewegte ihn“, lüftet die

St. Pöltnerin das Geheimnis. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihr auch die Arbeit mit den Kindern am Set. „Das sind natürlich andere Voraussetzungen. Überrascht hat mich aber, dass es nicht schwieriger war, mit Kindern zu drehen als mit Erwachsen“, erinnert sich Aram. Angenehm gewesen sei die Zusammenarbeit mit dem beliebten Jugendbuch-Autor und Tom-Turbo-Mastermind Thomas Brezina: „Er war immer professionell, pünktlich und sehr auf die Arbeit fokussiert.“