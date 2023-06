Stadt St. Pölten und Land organisieren Gespräche zu Kunst und Kultur

Martin Grüneis und Alfred Kellner aus der Kulturabteilung des Landes laden erstmals in das Stadtmuseum St. Pölten zwischen 13 und 16 Uhr zum Gespräch ein. Nach dem ersten Termin, 20. Juni 2023, folgen auch noch zwei weitere. Einmal am 6. September 2023 und im Herbst am 6. November. Die Räumlichkeiten werden von der Stadt und dem Land zur Verfügung gestellt.

Mit den Stadt-Land-Kulturgesprächen soll eine respektvolle Atmosphäre zwischen kunstschaffenden und kulturbegeisterten Akteuren geschaffen werden. Mit am Tisch sitzen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger der Stadt St. Pölten und dem Land Niederösterreich. Das Ziel ist es, verstärkt in den Dialog mit allen Beteiligten zu gelangen, um jegliche Interessensfelder abzudecken. Durch die Möglichkeit direkt ins Gespräch zu kommen, sollen Zwischeninstanzen ausgelassen und Anliegen direkt an die richtige Bezugsperson gebracht werden.

Um Anmeldung bis Montag, 19. Juni, unter kultur@st-poelten.gv.at wird gebeten.