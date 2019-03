Zum 30. Mal trafen einander rund 20.000 Immobilien-Fachleute, Städtebauer, Vertreter der Kommunen und Berater bei der MIPIM, der größten internationalen Immobilienmesse Europas, in Cannes.

Mittendrin – und nicht nur dabei – waren auch heuer St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler, Christoph Schwarz, Stabstellenleiter für Zukunft, Wirtschaft und Marketing im Magistrat, sowie Ulli Mesner, Geschäftsführerin der Palais Fanto Verwaltungsgesellschaft und Vorstandsmitglied der Plattform St. Pölten 2020.

„Wir werden immer intensiver als attraktiver Standort wahrgenommen“

„Wir werden immer intensiver als attraktiver Standort wahrgenommen“, freut sich Matthias Stadler über großes Interesse an Wohninvestitionen und besonders an Hotelprojekten in der Landeshauptstadt und an bereits fixierten weiterführenden Gesprächen. „Es war sensationell, die interessantesten Immobilienmenschen Österreichs haben das Gespräch mit uns gesucht“, ist auch Christoph Schwarz angetan vom Erfolg des Messebesuchs.

Schwarz hatte schon vorher sieben Stunden mit allen wichtigen Immobilienentwicklern Österreichs in einem Bus verbracht. Denn das Flugzeug aus Wien musste wegen des Sturms in Mailand landen, die Passagiere wurden auf der Straße nach Cannes gebracht. Ulli Mesner saß im letzten Flieger, der es nach vier Versuchen noch auf den Boden schaffte, wo bereits Rettung und Feuerwehr warteten. Dann wurde der Flughafen von Nizza gesperrt.