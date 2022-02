Stadtbus LUP soll ab 2027 weitgehend emissionsfrei sein

Der Stadtbus LUP in St. Pölten soll ab 2027 weitgehend emissionsfrei unterwegs sein. Es gelte daher, in den kommenden Jahren "die planerischen Grundlagen für den Ausstieg aus der Dieseltechnologie und den Umstieg auf alternative Antriebstechniken zu schaffen", betonte Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) am Mittwoch in einer Aussendung.

