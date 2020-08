Schwerer Verkehrsunfall im Baustellenbereich auf der S 33: Ein Pkw-Lenker verlor aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto. Der Pkw kam auf der Seite zum Liegen. Die Rettung nahm die Erstversorgung des Lenkers vor. Die Mannschaft der Feuerwehr St. Pölten-Stadt war rund zwei Stunden mit der Fahrzeugbergung beschäftigt.

Doch das war nicht der einzige Einsatz am Donnerstag: Am Nachmittag wurde das Kranfahrzeug der Stadtfeuerwehr bei einer Lkw-Bergung auf der Eisenbahnkreuzung nahe des Alpenbahnhofs benötigt. Ein Betonmischwagen blieb, als er um die Kurve fuhr, am Schotterbankett bei der Kreuzung mit der Traisentalbahn hängen. Couragierten Arbeitern gelang es, das Fahrzeug vorerst mit einem Bagger zu sichern und somit ein weiteres Abrutschen zu verhindern. Die Stadtfeuerwehr sicherte schließlich den Lastwagen weiter bis zum Eintreffen einer Fachfirma, die den Betonmischwagen fachgerecht barg.