Nun ist auch die letzte freie Fläche im Betriebsgebiet NOE Central westlich der B 20 verkauft. Die 30.000 m sicherte sich der Bau-Konzern Strabag. Gebaut wird dort die neue Firmenzentrale für Niederösterreich, in der über 200 Mitarbeiter künftig tätig sein werden. „Unsere derzeitigen Häuser in St. Pölten sind uns zu klein geworden“, verweist der St. Pöltner Direktionsleiter Hans Kirchknopf unter anderem auf die Containerlösung in der Ernst-Maerker-Straße.

Synergien sollen genutzt werden

Im Neubau sollen auch die St. Pöltner Tochterfirmen vereint und dadurch Synergien genutzt werden. Zudem werden Werkstätten und Lagerflächen errichtet. „Unsere derzeitigen Hallen sind nicht für die neuen Fräsmaschinen ausgerichtet“, erklärt Kirchknopf. Der Standort in der Ernst-Maerker-Straße werde aber ebenso im Besitz der Strabag bleiben wie jener in der Gutenbergstraße. „Es wird jedoch erst entschieden, wie wir diese künftig nutzen werden“, so Kirchknopf.

Das Projekt im NOE Central befindet sich derzeit in der Planungsphase, Baubeginn soll im zweiten Halbjahr 2019 sein. „Strabag bekennt sich mit dieser Investition langfristig zum Standort St. Pölten“, betont Thomas Birtel, Vorstandsvorsitzender der Strabag SE. Der Standort sei perfekt für den Konzern. „Wir wollten unbedingt das Areal westlich der B 20 aufgrund der Anbindung zur künftigen S 34“, so Kirchknopf.

Freude beim Bürgermeister

Viel Freude mit der Ansiedlung hat freilich auch Bürgermeister Matthias Stadler. „Dadurch wird die Zentrumsfunktion St. Pöltens weiter verstärkt.“ Dass die Grundstücke des NOE Central nun verkauft sind, freut Stadler zusätzlich: „17 Unternehmen siedeln sich dort an, wodurch über 200 Arbeitsplätze entstehen und 80 abgesichert werden.“ Dafür wurde viel Geld in die Hand genommen. Elf Millionen Euro wurden investiert in die Erschließung inklusive der 2015 gebauten Brücke über die B 20.

Für weitere Ansiedlungen steht laut Stadler noch viel Fläche östlich der B 20 sowie im Betriebsgebiet in Ratzersdorf zur Verfügung.