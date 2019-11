Die Bertha-von- Suttner-Privatuniversität erweitert ihr Angebot um vier neue berufsbegleitende Studienprogramme. Damit stehen künftig die Bereiche Psychotherapie, Soziales, Pädagogik und Wirtschaft im Zentrum der Lehre und Forschung. „Disziplinen, die in Zukunft noch stärker gefragt sein werden. Dabei lehren wir interdisziplinär und am Puls der Zeit“, erklärt Rektor Peter Pantuček-Eisenbacher.

Betriebswirtschaft und „Soziale Arbeit“

Das Studium „Betriebswirtschaft und Soziale Innovation“ vermittelt Führungskräften neben wirtschaftlichem Know-how auch soziale Kompetenzen und Wissen über soziale Innovationen. Der Universitätslehrgang „Weltanschauliches Wirtschaften“ betrachtet Wirtschaftssysteme aus ethischer, humanistischer und philosophischer Perspektive.

Mit dem Studiengang „Soziale Arbeit“ reagiert die Privat-Uni auf den steigenden Bedarf an akademisch qualifiziertem Personal in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Senioren-Arbeit, bei Schuldnerberatungen, in der Justiz und der offenen Kinder- und Jugendarbeit, in Sozialberatung und der psychosozialen Versorgung. Zusätzlich wird noch der innovative Studiengang „Transformatives Inklusionsmanagement“ angeboten, der Sozialwissenschaft mit Transformationsforschung verknüpft. „Die Vorteile an der Privatuniversität sind individuelle Starttermine, ein unkompliziertes Aufnahmeverfahren und eine Studienorganisation, die Studieren neben dem Beruf ermöglicht“, unterstreicht Pantuček-Eisenbacher die Unterschiede zu limitierten Studienplätzen an öffentlichen Hochschulen.

Der Start der neuen Studiengänge ist im Wintersemester 2020/21 geplant, vorbehaltlich der Akkreditierung durch die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria.

Seit dem Sommersemester läuft bereits der Studiengang „Psychosoziale Interventionen“. Der Einstieg ist laufend möglich. Interessenten können am Donnerstag, 21. November, bei einem Informationstag das Angebot näher kennenlernen.