Tennessee: Parteizentrale statt Lokal

Mehr als 100 Mitglieder hat die um März gegründete Partei „Gemeinschaft unabhängiger Menschen“ von Tennessee-Wirt Valentin Kopatz. Er hat sein Lokal im Lockdown kurzerhand zur Parteizentrale gemacht und öffnet diese „für unaufschiebbare Wahlen drei Mal in der Woche“. „Weil in der Vorwoche die Polizei die Versammlung durch eine übertriebene Amtshandlung aufgelöst hat, müssen wir die Wahlen diese Woche nachholen“, sagt Kopatz. Dabei geht es um die Aufnahme von Wieselburger Zwickl in das Kantinenangebot der Partei.

Anders sieht das die Stadt St. Pölten als Gesundheitsbehörde und will der Sache nachgehen. „Die Zusammenkünfte dort erscheinen nicht rechtens, da laut 5. COVID-19-Notmaßnahmenverordnung nur unaufschiebbare Zusammenkünfte von Organen politischer Parteien, sofern eine Abhaltung in digitaler Form nicht möglich ist, zulässig sind“, heißt es von der Stadt.

Kopatz‘ Anwalt hat bereits Beschwerde gegen die Maßnahmen des Magistrats und der Polizei eingereicht. „Hier wird gegen eine demokratische Partei vorgegangen“, sagt Kopatz.