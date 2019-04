Einen strukturierten Tagesablauf mit Förderung und Beschäftigung bietet die Tagesstätte derzeit 125 Menschen mit Behinderung. Ein bisschen entspannter, aber auch bunter und sportlicher sind die Tage in den Räumen, die dank Spenden umgestaltet werden konnten.

Mit Geld von der Aktion Osterhase und dem Visionrun wurde ein Therapieraum eingerichtet, in dem die Betreuten einmal in der Woche mit Licht und Musik entspannen können. „Der Raum wird gut angenommen, weil man wirklich zur Ruhe kommen kann“, weiß die pädagogische Leiterin Birgit Hochgerner. Ebenfalls vom Visionrun finanziert wurden die neuen Trainingsgeräte im Festsaal. „Natürlich machen nicht alle mit, aber in der Gruppe fällt es vielen leichter“, so Hochgerner.

Neues Farbkonzept macht Räume heller

Viel heller und angenehmer ist es dank neuem Farbkonzept jetzt im Speisesaal und im Aufenthaltsraum. „Das ist unseren Betreuten sofort aufgefallen nach dem Wochenende“, berichtet Hochgerner. Eine rund 36 Quadratmeter große Wand im Speisesaal verwandelte Künstlerin Sandra Riegler sogar in einen Wald.

Noch im Laufen sind die Arbeiten für den Therapiegarten. Auf einem Barfußweg können die Betreuten bald die Natur erfühlen. Bis zum Sommerfest wird auch ein Wasserlauf gebaut. Schon jetzt laden Nischen zum Verweilen ein.

Aktiv betätigen sich Betreute in den Arbeitsräumen, wo Aufträge von Firmen erledigt werden. „Wir sortieren und verpacken etwa gereinigte Sachen für die Firma Salesianer“, berichtet Geschäftsführerin Agnes Herzig-Öllerer. Außerdem gibt es eine Wäscherei, in der für Gaststätten, Bäckereien und Sportvereine gewaschen und gebügelt wird. Dazwischen ist Zeit für Bewegung und es werden Fertigkeiten wie Lesen und Schreiben trainiert. In den Förderräumen können die Mitarbeiter individuell auf die Bedürfnisse der Betreuten eingehen. Es wird gemeinsam gebastelt, getöpfert und anderen Handarbeiten nachgegangen. „Wir schauen immer, wo jemand mithelfen kann“, so Hochgerner. Jede Gruppe unternimmt außerdem einmal im Jahr einen Ausflug mit dem Elternverein. Die Ziele werden gemeinsam ausgesucht.

Die Ausgaben der Tagesstätte werden zwar zu 70 Prozent durch Förderungen abgedeckt. Und Arbeitsaufträge und Verkaufsausstellungen bringen ebenfalls Unterstützung. „Als gemeinnütziger Verein sind wir aber auf Spenden angewiesen“, betont Obfrau Heidemaria Onodi. Damit könnte dann die Räumlichkeiten so gestaltet werden, dass sich alle wohlfühlen. Das tun auch die 27 Mitarbeiter im Haus in der Hnilickastraße, in dem seit 44 Jahren Behinderte betreut werden.