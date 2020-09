Die erst wenige Wochen alten Tiere, ein Kater und ein Kätzchen, werden nun tierärztlich untersucht, aufgepäppelt und nach einer Schutzfrist an Interessenten vergeben.

„Das ist leider kein Einzelschicksal. Wir sind damit mehrmals jährlich direkt konfrontiert. Die Dunkelziffer ist dementsprechend exorbitant höher“, weiß der Obmann-Stellvertreter des Tierschutzvereins, Thomas Kainz.

Der Tierschutzverein weist daraufhin: Jeder, der Katzen hält, hat die gesetzliche und auch moralische Pflicht, seine Haustiere kastrieren beziehungsweise sterilisieren zu lassen. „Nur durch die konsequente Durchführung von Kastrationen kann Katzenleid effektiv langfristig verringert werden“, sagt Kainz.

Außerdem bittet das Team, bei Interesse an einem Tier immer direkten Telefonkontakt zu suchen. „Am Telefon können wir schneller handeln und die Tiere rasch vergeben“, erklärt er. Immer wieder gingen unzählige Privatnachrichten bei Vergabetieren, vor allem bei Welpen oder Babykätzchen ein, die sie nicht so effektiv abarbeiten können wie am Telefon. Auch bei Facebook-Kontakten würden die Interessenten oftmals nicht mehr reagieren. Das kostet dem Team wertvolle Zeit, die für die Tiere aufgewendet werden könnte.

Außerdem bittet der Verein um Spenden, die gerade in der Corona-Zeit sehr eingeschränkt seien. Nur so könne auf Dauer garantiert werden, dass man alle Schützlinge entgegennehmen und betreuen könne.