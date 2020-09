Tierfreundin fand durch Zufall ausgesetzte Katzenbabys .

Die Erschütterung bei Tierfreunden ist groß. Zwei Katzenwelpen wurden einfach in einer Biomülltonne bei einer Wohnhausanlage in Statzendorf entsorgt und ihrem Schicksal überlassen. Einer aufmerksamen Tierfreundin ist es zu verdanken, dass sie die Kitten Samstagfrüh entdeckte und in die Obhut des Tierschutzvereins St. Pölten übergab.