Update:

Laut Stadtpolizeikommando deutet vieles auf einen Sturz hin, die Exekutive geht derzeit nicht von einem Fremdverschulden aus. Eine Obduktion sei in solchen Fällen aber üblich.

Wir berichteten:

Der 49-jährige gebürtige Tscheche wurde, einem Kurier-Bericht nach, in einer Wohnung in der Heinrich-Schneidmadl-Straße tot aufgefunden.

Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden am Tod des Mannes, fügte der Sprecher hinzu. Um festzustellen, woher die Verletzungen stammen, sei seitens der Staatsanwaltschaft St. Pölten eine Obduktion angeordnet worden.

Todesfall in Gablitz: Kein Fremdverschulden

In einer Wohnung in Gablitz (Bezirk St. Pölten-Land) wurde ein Pensionist am 12. Oktober unter ähnlichen Umständen aufgefunden. Als Todesursache wurde durch die Polizei ein natürlicher Tod festgestellt: