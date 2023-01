St. Pölten/Traisental Traisentalbahn: Ziel ist kürzere Fahrzeit

Lesezeit: 2 Min LK Lukas Kalteis

Fahrgäste müssen seit Mitte Dezember zu bestimmten Zeiten die Haltewunschtaste neben der Tür im Innenraum drücken. Foto: Kalteis

M it der Umstellung auf Bedarfshaltestellen wollen die ÖBB mehr Zeit zum Umsteigen in St. Pölten erwirken. Fehler in Taschenfahrplänen wird korrigiert.