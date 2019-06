Bei einem Zwischenstopp zum Tanken am 24. Mai in St. Pölten attackierten die zwei vermeintlich Helfenden den Tramper plötzlich und schlugen ihm mit der Faust ins Gesicht. Als der Bulgare verletzt am Boden lag, zogen sie ihm rund 200 Euro aus der Hosentasche und fuhren weiter. Das Opfer konnte sich nur Teile des Kennzeichens merken.