Trauer kann überwältigend sein – nicht nur bei akuten Todesfällen, sondern auch in der Zeit rund um Allerseelen. Unterstützung finden Trauernde in St. Pölten bei verschiedenen Initiativen.

Ob Spaziergänge, Gruppen- oder Einzelgespräche – insbesondere vom Mobilen Hospizteam der Caritas gehen zahlreiche Angebote aus. Neu ist das Trauercafé im Bildungshaus St. Hippolyt, eine unverbindliche Möglichkeit, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Organisatorin Marina Schmidt- Schmidberger hat die Erfahrung gemacht, dass der Redebedarf oftmals groß ist: „Viele Betroffene haben das Bedürfnis, über ihren Verlust zu sprechen und in ihrem Trauererleben gesehen, wahr- und ernstgenommen zu werden.“ Allerdings besuche nicht jede trauernde Person dafür ein Trauercafé. Trauer und Schmerz seien individuell und dementsprechend auch die Auseinandersetzung damit.

Andere Initiativen helfen in spezifischen Situationen: Bei plötzlichen Todesfällen, etwa durch Suizid oder einen Unfall, steht das Akutteam NÖ Angehörigen zur Seite. Die Organisation Rainbows wiederum hat sich auf die Trauerbegleitung von Kindern spezialisiert. „Bei Trauer ist es wichtig, sofort und schnell zu helfen“, erzählt Landesleiterin Marion Wallner und rät Familien daher zunächst zur Einzelbetreuung. Einige Betroffene organisieren Selbsthilfegruppen. Monatlich trifft sich beispielsweise Windrad NÖ, gerichtet an Eltern von Sternenkindern.

Anonyme Unterstützung per Telefon ist ebenfalls möglich. Neben der allgemeinen Telefonseelsorge der katholischen und evangelischen Kirche gibt es das Trauertelefon der Caritas.

Letztere bietet für Menschen, die sich in diesem Bereich engagieren möchten, jedes Frühjahr einen Lehrgang für Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung an. Der nächste Infoabend findet am 20. November um 19 Uhr im Hiphaus statt.