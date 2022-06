Tusche-Workshop im KinderKunstLabor

Am Freitag, 24. Juni, ist der Künstler Moussa Kone in der Kunstideenwerkstatt des KinderKunstLabors zu Gast. Er stellt das Zeichnen mit Tusche vor und bringt einen Comic mit, an dem er gerade arbeitet. Gemeinsam mit dem Künstler experimentieren die Kinder und Jugendlichen mit dieser Zeichentechnik und erzählen Geschichten mit Bildern. Veranstaltungsort ist der Löw*innenhof.

Anmeldungen sind unter willkommen@kinderkunstlabor.at möglich

Am 1. Juli ist der nächste Termin. Bei beiden Terminen sind noch Plätze frei.

Moussa Kone studierte Bildende Kunst mit Schwerpunkt Malerei an der Universität für angewandte Kunst in Wien und ist für seine aufwendigen Tuschezeichnungen in Schwarz-Weiß bekannt. Darüber hinaus realisiert er auch ortsspezifische Arbeiten in oder an öffentlichen Gebäuden – zuletzt das Kunstwerk The Great Vibration im Wohnbau „Schöne Aussichten" im Wiener Sonnwendviertel.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.