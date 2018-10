Beim Antrag zur Außerkraftsetzung der Kurzparkzonenabgabe an den Adventsamstagen glaubten sich viele im Gemeinderat zuerst in das Jahr 2017 zurückversetzt. Denn anfangs sah es nach exakt demselben Ablauf wie vor zwölf Monaten aus: Die VP setzte sich dafür ein, dass der Lup an diesen Tagen gratis fahren soll, was die SP ablehnte. Sie stellte stattdessen wieder den Zusatzantrag, ein Lup-Einzelticket den ganzen Tag nutzen zu können. Eben wie im Vorjahr.

Doch dann folgte die Überraschung: SP-Vizebürgermeister Franz Gunacker hatte zum eigenen Zusatzantrag noch einen Abänderungsantrag vorbereitet. Damit wird Landesrat Ludwig Schleritzko ersucht, mit den zuständigen Stellen des Landes, der Stadt St. Pölten, dem Verkehrsverbund Ost-Region und den Gemeinden des St. Pöltner Umlandes Gespräche über eine Optimierung der Tarife zu führen. Im Zuge dessen müsse laut Antrag auch das „von der ÖVP St. Pölten geforderte 200-Euro-Jahresticket für den Zentralraum umgesetzt werden“. Die laut SP derzeit rechtlich nicht möglichen Gratis-Lup-Fahrten an Adventsamstagen könnten damit ebenfalls realisiert werden.

„Wir haben eine Musterregion definiert, die die Kulturhauptstadtregion umfasst. Sie kann aber auch gerne größer sein.“

Bürgermeister Matthias Stadler

Der Abänderungsantrag betrifft nicht nur den innerstädtischen Lup-Verkehr, wie Bürgermeister Matthias Stadler betont: „St. Pölten rückt durch die vielen Arbeitsplätze immer mehr ins Zentrum. Deswegen ist es wichtig, das Umland mit Bus und Bahn einzubeziehen.“ Die Ausweitung des Lup in die Umlandgemeinden hält Stadler für „eine zukunftsweisende Idee“.

Stadler ist überzeugt, dass sich vor allem im Hinblick auf die Bewerbung zur Kulturhauptstadt der NÖ Zentralraum als Modellregion anbietet, weil Autos aus dem Umland für den Großteil des fließenden und ruhenden Verkehrs in der Landeshauptstadt verantwortlich seien. Die Auswirkungen eines verbesserten Öffi-Angebots auf den individuellen, öffentlichen und ruhenden Verkehr könnten so ausgetestet werden. Wie diese Region genau aussehen soll, wird Teil der Gespräche sein. „Wir haben eine Musterregion definiert, die die Kulturhauptstadtregion umfasst. Aber gerne kann die Modellregion auch größer sein“, so Stadler.

Schleritzko will Antrag der Stadt genau zu prüfen

Die VP, die das 200-Euro-Jahresticket für den Lup schon lange fordert, bezeichnet den Schritt der SP als „Meilenstein“. „Die gemeinsame inhaltliche Initiative stimmt uns positiv, auch dieses Thema erfolgreich umzusetzen“, betonte Stadtrat Markus Krempl-Spörk.

Landesrat Schleritzko kündigte an, den Antrag der Stadt genau zu prüfen und das Gespräch mit den Beteiligten zu suchen. „St. Pölten könnte aber schon jetzt das Jahresticket für seine Bürger günstiger anbieten. Es müsste nur die Einnahmendifferenz übernommen werden. Dafür gibt es auch Beispiele aus anderen Kommunen in NÖ“, so Schleritzko. Auch der VOR betont, dass es lösungsorientierte Gespräche geben wird.

Einstimmig beschlossen wurde auch der ursprüngliche Tagesordnungspunkt: So wird die Kurzparkzonenabgabe am 1., 8., 15. und 22. Dezember außer Kraft gesetzt. An allen Samstagen, Sonn- und Feiertagen im Dezember kann mit einem Lup-Einzelticket den ganzen Tag gefahren werden.