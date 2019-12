In den vergangenen Jahren haben sich bereits einige Städte, wie beispielsweise Innsbruck, dazu entschlossen kein Feuerwerk mehr zu veranstalten. Nun hat man auch in St. Pölten die Entscheidung getroffen in Zukunft auf Feuerwerke zu verzichten.

„In den vergangenen Wochen habe ich sehr viele Gespräche geführt und habe letztendlich entschieden, dass die Stadt St. Pölten das Abschießen von Feuerwerkskörpern nicht mehr länger betreiben soll. Da mir die Gesundheit von Mensch und Tier sehr am Herzen liegt und ich die Sorgen betreffend der negativen Auswirkung auf die Umwelt sehr ernst nehme, wird das heurige Silvesterfeuerwerk das letzte Feuerwerk sein, das die Stadt organisiert. So schön es auch ist, das Funkeln am Himmel zu sehen, Gesundheit, Sicherheit und die Umwelt haben Vorrang. Wir werden sowohl beim Stadtsilvester, als auch beim Volksfest neue Wege gehen. Diese sollen verträglicher, aber nicht weniger unterhaltsam sein“, begründet Bürgermeister Matthias Stadler die Entscheidung in Zukunft kein Feuerwerk im Namen der Stadt mehr zu organisieren.

Stadtsilvester am 31. Dezember

Der Herrenplatz wird in diesem Jahr wieder zum Hotspot der Silvesterfeierlichkeiten in der Innenstadt. Ein letztes Mal kann dort am 31. Dezember das Silvesterfeuerwerk bestaunt werden. Alle dort ansässigen Gastronomiebetriebe werden mit einem Stand vor ihrem Lokal vertreten sein. Ein DJ sorgt ab 21 Uhr für die passenden Beats unter freiem Himmel bis nach Mitternacht. Außerdem wird die Band „Sisnation Five“ live spielen. Mit den Klängen des Donauwalzers wird das neue Jahr in St. Pölten empfangen.

Spendenaktion auf Facebook

Immer mehr Menschen verzichten auf das private Feuerwerk zum Jahreswechsel. Auf Facebook hat heuer die Aktion „Futter statt Böller“ viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Admins der Gruppen „Leben in St. Pölten & Umgebung“, „Was ist los in St. Pölten?“, „share & care stp/lf und Umgebung“ und „St. Pölten isst“ haben sich unter dem Motto „Futter statt Böller“ zusammengeschlossen, um Spenden für den Tierschutzverein St. Pölten zu sammeln.

Vorsicht beim privaten Silvesterfeuerwerk

Alle Personen, die Silvesterknaller und Feuerwerkskörper abschießen, sollten den Sicherheitsaspekt beachten und kein unnötiges Risiko eingehen. Jedes Jahr passieren rund um Silvester Unfälle mit Feuerwerkskörpern und Böllern, deshalb wird zu besonderer Vorsicht aufgerufen. Wertvolle Informationen zu den Voraussetzungen für Verwendung und Besitz von Silvesterknallern und Feuerwerkskörpern finden ihr unter www.oesterreich.gv.at