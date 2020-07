Unfall am Dienstag im St. Pöltner Stadtgebiet: Ein 31-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten-Land war gegen 10 Uhr mit seinem Auto auf der Praterstraße unterwegs. Bei der Einfahrt zum Kreisverkehr bei der Matthias-Corvinus-Straße musste er sein Fahrzeug anhalten, um einer Radfahrerin das Überqueren des Schutzweges in Richtung Mühlweg zu ermöglichen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 81-Jährige St. Pöltnerin ihr Auto in die gleiche Richtung. Aus unbekannter Ursache konnte die nachkommende Lenkerin ihr Fahrzeug nicht rechtzeitig anhalten und es kam zum Auffahrunfall.

Die 81-Jährige wurde verletzt und mit dem Rettungsdienst in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Der 31-Jährige blieb beim Zusammenstoß unverletzt.

"Zur Unfallursachenermittlung werden Zeugen, insbesondere eine asiatisch aussehende, etwa 20 bis 25 Jahre alte Radfahrerin gesucht", heißt es seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Hinweise sind an die Verkehrsinspektion St. Pölten unter Tel.: 059 133 - 35 4444 erbeten.