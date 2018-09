Die einschlägig Vorbestraften stahlen Bargeld und einen Flachbildfernseher. Mit der Bankomatkarte gingen sie im Anschluss einkaufen. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte die Polizei die beiden in Unterradlberg anhalten. Im Auto fanden die Beamten das Diebesgut. Das Duo zeigte sich auch zu Einbrüchen am 7. September in St. Pölten und in Wien geständig. Es wurde in die Justizanstalt St. Pölten gebracht.