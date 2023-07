Verein bietet Beratungsangebot für Schülerinnen und Schüler

Kurz vor Schulschluss machte der Verein Jugend und Lebenswelt (JLW) Halt beim Gebäude der HAK und HTL. Das Ziel: Auf die Arbeit des Vereins und das an Jugendliche gerichtete Unterstützungsangebot aufmerksam zu machen. JLW bietet in St. Pölten niederschwellige Jugendarbeit in Form von Streetwork und Jugendberatung an. Aktuell ist bei Jugendlichen psychische Gesundheit ein großes Thema.

„Unser Verein ist ein wichtiger Player in der St. Pöltner Soziallandschaft. Wir sind da für die Jugendlichen und suchen sie auf den Plätzen auf, wo sie sich aufhalten. Dieses Mal direkt am Schulgelände“, erklärt Christian Walzl, fachlicher Leiter des Streetwork-Teams. Mit dem zur mobilen Anlaufstelle umgebauten Streetwork-Bus verteilte das JLW-Team erfrischende Getränke und Infomaterialien. Rund 200 Jugendliche konnten angesprochen werden.

Als Bonus gab es in den Räumen der Jugendberatung noch Goodie-Bags abzuholen. Darin enthalten waren unter anderem Gutscheine lokaler Unternehmen, deren Angebot zum psychischen Wohlbefinden junger Menschen beitragen kann, wie etwa JumpZoneX, NXP Lasertron und Megaplex St. Pölten. Petra Hausmann von der Jugendberatung zeigt sich begeistert: „Die Aktion war ein voller Erfolg. Es hat sich wieder gezeigt, dass wir eine wichtige Ressource für die jungen Menschen in St. Pölten sind.“