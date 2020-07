Für Vereine wird es eng in der Vereinskasse. Die Coronakrise hat wichtige Einnahmequellen durch Feste, Turniere und Mitgliedsbeiträge versiegen lassen. Stadtsenat und Gemeinderat zogen nun Subventionen um drei Monate vor. Die Beschlüsse über insgesamt 223.500 Euro erfolgten einstimmig. Die ÖVP fordert erneut einen Kriterienkatalog für die geordnete Vergabe von Stadtgeldern.

100 Jahre lang besteht der ASV Ofenbinder Spratzern heuer. Dennoch gibt es für den Verein nichts zu feiern. Trainingsplätze, Tribünen und auch die Kantine sind menschenleer. Da zählt jeder Euro. „Die vorgezogenen Subventionen der Stadt sind immens wichtig für uns“, erklärt Obmann Gerhard Rankl. Alle Vereine würden derzeit mit laufenden Kosten für Miete, Wasser und Gas kämpfen.

Stadt will nicht am falschen Ende sparen

Davor gefeit ist selbst der SKN nicht. Herren- und Frauen-Fußball sowie Basketball erhalten insgesamt 95.000 Euro, die Fußballakademie 37.000 Euro.

Aber auch Vereinen wie dem Kinderschutzzentrum „die Möwe“, der Beratungsstelle Fair und der sozialen Arbeitsmarkt NÖ GmbH wird mit Subventionen unter die Arme gegriffen. „Trotz aller finanziellen Anforderungen, ist es mir wichtig, ein deutliches Zeichen zu setzen und den Zusammenhalt zu stärken“, will Bürgermeister Matthias Stadler nicht am falschen Ende sparen. Das will die ÖVP auch nicht, was der einstimmige Beschluss belegt. Dennoch verlangt Gemeinderat Florian Krumböck schon seit Jahren ein Konzept bei den Förderungen. Klare Regeln sollen Transparenz auch für Vereine schaffen. „Es gibt derzeit keine Richtlinien, wonach die Fördermittel vergeben werden“, erklärt Krumböck. Er forderte in einem Zusatzantrag den Stadtrechnungshof dazu auf, diese jahrelange Praxis zu prüfen und dem Gemeinderat dadurch eine Grundlage für eine Entscheidungsfindung zu schaffen. Der Antrag wurde durch Enthaltung der SPÖ-Fraktion abgelehnt.