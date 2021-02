Unsicherheit, Panik und Neugierde machte sich am Dienstagnachmittag auf Facebook breit: In der öffentlichen Gruppe "Was ist los in St. Pölten?" wurde ein Entführungsversuch eines Kindes in Stattersdorf verlautbart. Der Vorfall sei auch bei der Polizei angezeigt worden.

Bei der Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigt man auf NÖN-Anfrage einen Vorfall in Stattersdorf. Von einem "Entführungsversuch" könne man aber noch nicht sprechen. Ein neunjähriges Mädchen, das kurz alleine zu Hause war, sei, so die Schilderungen des Kindes, von einem fremden Mann durchs Fenster angesprochen worden. Der Unbekannte sei laut Angaben des Kindes in einem kleinen roten Pkw gesessen und hätte sie aufgefordert, einzusteigen. Es soll sich um einen älteren Herren mit langen, weißen Haaren und einer Mütze am Kopf handeln. Das Kind hätte korrekt reagiert, seine Mutter angerufen, die die Exekutive in Kenntnis setzte. Zu einem Entführungsversuch mit Körperkontakt sei es nicht gekommen, da der Mann im Auto saß und das Kind eben im Haus einige Meter entfernt war.

"Das Gebiet wurde sofort von der Polizei kontrolliert. Die Suche nach der besagten Person verlief aber negativ", sagt eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die Exekutive wird verstärkt in nächster Zeit diesen Bereich bestreifen. Verdächtige Wahrnehmungen sollen umgehend der Polizeiinspektion Regierungsviertel unter der Telefonnummer 059133/3193 gemeldet werden. Die Exekutive rät, Kinder für derartige Vorfälle zu sensibilisieren, jedoch keinesfalls zu verängstigen.