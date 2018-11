Schüler führten Interessierte durch die jeweiligen Gebäude, erzählten vom Schulalltag und beantworteten Fragen zur Ausbildung. Außerdem präsentierten die Schulen ihr vielfältiges Bildungsangebot.

An verschiedenen Stationen konnten potenzielle zukünftige Schüler auch selbst ihre Fähigkeiten testen. Bei Musik- und Sportvorführungen bekamen sie einen Eindruck von der Ausbildung an der jeweiligen Bildungsstätte. In der HTL gab es außerdem eine Sonderausstellung zum Thema „Das Leben einer PET-Flasche“.