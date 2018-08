Vier Turnierpferde in „Schrotthaufen“ .

St. Pöltner Polizisten überprüften bei der Abfahrt A1 St. Pölten Süd einen slowakischen Pferdetransporter. Der Anhänger war mit vier Turnierpferden beladen. Außerdem befanden sich im Lkw fünf Personen, obwohl dieser nur für drei Personen zugelassen ist.

Aufgrund des desolaten Zustandes des Kraftfahrzeuges wurde eine technischen Überprüfung des Fahrzeuges samt Anhänger in der technischen Prüfhalle der NÖ Landesregierung durchgeführt. Diese brachte am Lkw fünf und am Anhänger vier grobe Mängel ans Tageslicht.

Kennzeichen und Zulassungsscheine wurden dem Lenker umgehend abgenommen. Der Amtstierarzt stellte außerdem Übertretungen bei den Beförderungsdokumenten sowie am Transporter fest. Die Schimmel wurden vorerst in einem nahegelegenen Reitstall untergebracht, wo sie bis zum Weitertransport verblieben.