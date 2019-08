Nächster im Stadtgespräch mit der NÖN im Sommer ist Matthias Adl (VP). Der Vizebürgermeister spricht über die Infrastruktur in den Stadtteilen, Parken am Domplatz und die Bewerbung zur Kulturhauptstadt.

NÖN: Wir treffen uns heute in einem Pottenbrunner Gasthaus. Welche Bedeutung haben die St. Pöltner Stadtteile für Sie?

Matthias Adl: Mir ist das Miteinander wichtig, nicht nur zwischen Stadt und Land, sondern auch innerhalb der Stadt. Seit den letzten Eingemeindungen 1972 kann man auf eine dynamische Entwicklung zurückblicken. Auch für die Kulturhauptstadt soll nicht nur die Innenstadt im Fokus stehen, deswegen gehen wir symbolisch, unter anderem mit der Musikalischen Innenstadt, auch in die Stadtteile hinaus. Die Bevölkerung empfindet das als sehr positiv.

Wie bewerten Sie in den Stadt teilen die Infrastruktur?

Adl: Es gibt da einiges zu diskutieren. Dabei ist die Frage darüber, welche Ortsteile der Lup anfahren soll, müßig. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass jeder Bürger öffentlichen Verkehr zur Verfügung haben muss.

Eine Ihrer Forderungen war ein 200-Euro-Jahresticket. Gilt das immer noch?

Adl: Das ist nach wie vor eine Forderung. Hier sollten wir dem Grazer Vorbild folgen. Dort gab es durch diese Maßnahme eine Verdreifachung des Ticketverkaufs. Aber hier spielt der Bürgermeister den Ball bewusst an das Land. Dabei ist es eine Entscheidung der Stadt. Wenn der Wunsch zur Umsetzung da ist, müssen wir für die Bürger in Vorlage gehen und schauen, wie wirkt sich das aus? Ist es tatsächlich wie in Graz, oder haben wir als Mittelstadt weniger Möglichkeiten, das zu einem durchschlagenden Erfolg zu bringen, als eine große Stadt? Dann muss man die Lehren draus ziehen. Wenn es zu einem Erfolgsmodell wird, kann man es durchaus auch auf das Umland erweitern.

Der Domplatz ist ein Dauerthema in der Stadt. Wie stehen Sie dazu?

Adl: Es gibt einen aufrechten Gemeinderatsbeschluss, der besagt, dass es ein multifunktionaler Platz sein soll. Wenn er wirklich autofrei werden soll, müssen Ersatzstellflächen geschaffen werden und das war bereits 2008 so. Wir halten die Linie. Es geht uns auch um die Betroffenen, die ihre Gewerbebetriebe dort haben. Sie sorgen für Belebung, Innenstadt kann nicht nur aus Gastrobetrieben bestehen, sie braucht einen Branchenmix. Es gibt keinen funktionierenden Handel in der Innenstadt, wenn es keine Stellflächen gibt. Da werden noch viele Diskussionen geführt werden müssen. Es gibt ja auch ein Statement der Wirtschaft, dem habe ich nichts hinzuzufügen.

Finden Sie es befremdlich, dass jetzt die Wirtschaft selbst Verhandlungen mit möglichen Partnern aufnimmt?

Adl: Wenn ich Bürgermeister wäre, würde ich das mit Handkuss nehmen und sagen: Okay, das sind die kompetenten Leute, die haben die Kraft, im Sinne ihrer Mitglieder das auch zu verhandeln und zu entscheiden. Dass sie nicht immer zu hundert Prozent einverstanden sein werden, ist auch klar. Ich glaube, wenn man gemeinsam entschieden hat, dann wird das auch umgesetzt. Da muss man dann auch Geld in die Hand nehmen, um Stellflächen zu schaffen. Zur Diskussion steht ja jetzt die Bischofsgarage. Die Studie ist im November beschlossen worden und ich habe sie bis heute nicht zur Kenntnis bekommen. Wir sind die zweitstärkste Fraktion. Wenn der Bürgermeister mit uns nicht kommuniziert, verstehe ich schon, wenn es keinen Austausch mit manchen Gruppen in der Stadt gibt.

Sie sagen, der Informationsfluss läuft nicht gut. Wie ist die Beziehung aktuell zur SPÖ?

Adl: Das ist insofern eine schwierige Frage, weil der Bürgermeister zwar Chef der SPÖ ist, aber er nicht die ganze SPÖ. Es gibt durchaus Sozialdemokraten, mit denen es eine Gesprächsebene gibt, die ich auch pflege. Die offizielle mit dem Bürgermeister ist unserem Empfinden nach so: Er kommt nur, wenn er etwas braucht. Und das ist zu wenig, um intensiv zusammenzuarbeiten.

Für die Bewerbung zur Kulturhauptstadt gibt es eine enge Zusammenarbeit. Ist da der Austausch besser?

Adl: Das hat sich in den letzten Monaten sehr verbessert. Mir wäre lieber gewesen, wenn ab Beschluss für die Bewerbung der Wert aller politischen Kräfte anerkannt worden wäre. Es ist klar, dass man nicht überall Politiker dabei haben muss, aber ich glaube, es wäre geschickt gewesen, alle Fraktionen stark einzubinden. Es ist nicht gescheit, auf Dauer 44 Prozent der St. Pöltner außen vor zu lassen.

Wie schätzen Sie die Chancen ein?

Adl: Es ist eine Truppe von guten Leuten am Werk. Es wird sicher kein Spaziergang, denn die Mitbewerber sind mittlerweile auch schon besser aufgestellt. Wenn wir es schaffen, werden wir es nach der Landeshauptstadtwerdung jetzt erreichen, dass St. Pölten im Herz und Hirn der Niederösterreicher endlich der Mittelpunkt ist.

Wie ist die Zusammenarbeit mit den übrigen Oppositionsparteien?

Adl: Mit dem Grün-Gemeinderat habe ich nicht viel zu tun. Die Gesprächsbasis ist aber gut. Bei der FPÖ gibt es mit Stadtrat Klaus Otzelberger halbwegs eine Basis, die anderen sind eigentlich nicht vorhanden.

Klaus Otzelberger hat in seinem Stadtgespräch anklingen lassen, dass die Stadt-VP im Gemeinderat nichts zu melden hat, weil alles mit dem Land ausgemacht wird.

Adl: Gegenfrage: Glaubt die FPÖ, dass sie bei einer absoluten SP-Mehrheit in der Stadt etwas zu melden hat?

Wenn Sie an die nächste Gemeinderatswahl denken, in welcher Position sehen Sie sich da?

Adl: Es geht jetzt noch nicht um Positionen. Jetzt müssen wir diese Periode gut rüberbringen. Die nächsten Wahlen in der Stadt sind voraussichtlich erst im Frühjahr 2021. Bis dahin gibt es noch eine Fülle an Themen auf dem Weg zur Kulturhauptstadt. Wir werden die Ärmel hochkrempeln und das Beste daraus machen.

Werden Sie wieder als Spitzenkandidat ins Rennen gehen? Oder gibt es schon einen Nachfolger?

Adl: Ich bin noch zu jung, um über einen Nachfolger nachzudenken. Wenn es nach mir geht – dann gerne noch einmal.

Das Interview führten Martin Gruber-Dorninger, Thomas Werth und Nadja Straubinger.