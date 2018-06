Nach Jahren der Abstinenz könnte der Fast-Food-Riese Burger King künftig mit zwei Filialen in St. Pölten vertreten sein. Denn neben dem Standort an der Mariazeller Straße, der im ersten Quartal 2019 eröffnet werden soll, sahen die ursprünglichen Pläne vor, dass Burger-King im Verbund mit der Rosenberger-Gruppe Lokale an zwölf Autobahnraststätten in Österreich eröffnen möchte – eines davon in Völlerndorf an der A 1.

Die Rosenberger-Raststätte wird Burger King zueinem Comeback in der Peripherie der Landeshauptstadt verhelfen. | NOEN, Lohninger

Ursprüngliche Eröffnung für 2019 angedacht

Ursprünglich hieß es, dass diese bis 2019 errichtet werden sollten. Mittlerweile sei laut Burger-King-Sprecher Jan-Christoph Küster „noch nicht final entschieden“, ob dieser Standort bei St. Pölten überhaupt kommen wird. Generell gebe es noch keine genauen Start-Termine an den Autobahnen. „Die Eröffnung der Rosenberger-Standorte zieht sich aufgrund von vertraglichen Details noch ein wenig hin“, so Küster.

Ob der neue Standort an der Mariazeller Straße der Grund für die Änderung der Pläne ist, beantwortete Jan-Christoph Küster nicht. Dort sollen, wie berichtet, ein Lokal mit insgesamt 132 Plätzen errichtet und das neue digitale „Order Terminal“ installiert werden.