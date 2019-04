Nun ist der Deal fix: Die Akron Group kauft 66.000 Quadratmeter am südlichen Teil des Voith-Werksgeländes. Auch der Industriepark

„InnoWerk“ geht damit an die Wiener Immobilien-Investement-Gruppe. Sämtliche Verträge mit den rund 20 Mietern werden übernommen.

Voith wird sich mit Hydro, Turbo, Paper und Digital Ventures auf den rund 88.000 Quadratmeter großen nördlichen Teil des Geländes konzentrieren. „Das Vermarkten von Industrieflächen ist schlichtweg nicht das Kerngeschäft von Voith, aber genau auf dieses wollen wir künftig wieder all unsere Ressourcen konzentrieren“, erklärt Voith-Geschäftsführer Leopold Heninger.

Der Verkauf an „den Experten in diesem Markt“ ist laut Heninger die logische Konsequenz und zugleich eine Chance für den Standort: „Wir hoffen, dass sich künftig noch mehr Unternehmen hier ansiedeln.“ Die Akron Group soll die erworbenen Flächen nun weiterentwickeln und zusätzliche Mieter gewinnen.