Vorbereitungen fürs Frequency starten diese Woche

Die Vorbereitungen für das 13. Frequency-Festival in St. Pölten laufen. Bis von 16. bis 18. internationale Stars auf den Bühnen stehen, starten diese Woche die Aufbauarbeiten.

Das seit 2019 geltende Halte- und Parkverbotssystem, das die Stadt gemeinsam mit der Exekutive erarbeitet hat, kommt auch heuer wieder zum Einsatz. Anpassungen durch Wohnbau, Firmen und geändertes Veranstaltungsareal wird es aber geben. Ab 14. August sollen in den meisten betroffenen Straßenzügen Hinweisschilder aufgestellt sein.

„Es wird wieder alles gekennzeichnet durch Schilder, auf denen genau ersichtlich ist, von wann bis wann Halte- und Parkverbote, Zufahrtsbeschränkungen etc. gelten“, heißt es aus dem Rathaus. Um der Exekutive die Kontrollen zu erleichtern, werden in den kommenden Tagen Parkkarten in einigen Straßenzügen ausgeteilt, um Fahrzeuge von Anrainerinnen und Anrainer schneller erkennbar zu machen.

Park- und Campingflächen wie im Vorjahr

Wie schon im Vorjahr konnten Park- und Campingflächen gewonnen werden und so erfolgt eine gute Verteilung der Fahrzeuge und Gäste. Durch die Ausgabestelle der Festivalbänder im unmittelbaren Nahbereich der Parkplätze sowie die reduzierte Anzahl an Ein- und Ausgängen auf das Festivalgelände sollen die Gäste weitestgehend aus den Siedlungsgebieten ferngehalten werden. Ist ein Parkplatz ausgelastete, werden die Festivalteilnehmenden von den Ordnern des Veranstalters zum nächsten freien Parkplatz geleitet.

Auch einen Shuttle vom Bahnhof zum VAZ wird es wieder geben. Dienstag und Mittwoch von 8 bis 23 Uhr, Donnerstag von 8 bis 2 Uhr, Freitag und Samstag von 10 bis 2 Uhr und am Sonntag von 6 bis etwa 14 Uhr. Außerdem wird wieder ein Anrainertelefon eingerichtet. Ab Montag, 14. August, 9 Uhr bis Sonntag, 20. August, 12 Uhr ist ein Ansprechpartner unter 0665/65134028 rund um die Uhr erreichbar.