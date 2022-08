Vorsicht vor falschen Spenden-Sammlern

Betreute der Tagesstätte für Behinderte in St. Pölten sowie deren Angehörigen staunten in den vergangenen Wochen nicht schlecht. Eine unbekannte Dame läutete an deren Haustüre, gab sich als Mitarbeiterin der Tagesstätte aus und fragte nach Spenden. Als die Angehörigen die Betreuten zum Gespräch dazu holten wollen, ergriff die Unbekannte die Flucht.

Schon im letzten Winter hatte die Tagesstätte Probleme mit Betrugsversuchen. Damals allerdings am Telefon.

"Solche Sammlungen entsprechen nicht dem Selbstverständnis der Einrichtung"

Tagesstätten-Obfrau Heidemaria Onodi warnt die Bevölkerung und hält daran fest: "Solche Spendensammlungen entsprechen weder ethisch noch moralisch dem Selbstverständnis der Einrichtung." Man solle keinesfalls auf solche Hausbesuche und Telefonate eingehen und diese nach Möglichkeit der Tagesstätte unter 02742/72655 melden.

