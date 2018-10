Die alte Rot-Kreuz-Villa bleibt erhalten, ein Kindergarten wird errichtet, die Volkshochschule bekommt einen zentralen Standort: Der 2,3-Millionen-Euro-Deal der Stadt, über den die NÖN in der Vorwoche berichtete, hat viele positive Facetten.

Kindergarten statt Abriss Stadt St. Pölten kauft ehemalige Rotkreuz-Bezirksstelle

„Die Stadt hat den Deal verschlafen“

Dennoch gibt es Misstöne. Denn die Stadt soll nicht nur rund 500.000 Euro mehr bezahlen als die Premium Projektentwicklungs GmbH im Frühjahr dafür ausverhandelt hatte. Sie hätte sich NÖN-Informationen zufolge sogar eine Million Euro ersparen können, wäre sie dem Wiener Unternehmen zuvorgekommen und hätte gleich mit dem Roten Kreuz verhandelt. Denn die Immobilie soll vor über einem Jahr auf einen Wert von 1,5 Millionen Euro geschätzt worden sein. Laut einem Insider sei dies mehr gewesen, als die Retter erwartet hätten und sie seien deshalb bereit gewesen, mit der Stadt als gutem Partner zu verhandeln.

Damit wird der Deal nun auch zum Politikum. VP-Klubobmann Peter Krammer kritisiert Bürgermeister Matthias Stadler, dass er den vorzeitigen Kauf verschlafen habe: „Die Stadt wusste seit 2016, dass das Rote Kreuz verkaufen möchte und einen neuen Standort sucht.“ Für Krammer ist es zwar positiv, dass das Gebäude keinem Wohnbau zum Opfer fällt, wie es die Wiener Projektentwickler geplant hatten. „Die Stadt kann aber nicht jedes erhaltenswerte Gebäude kaufen, dem der Abriss droht.“ Zudem sei laut dem VP-Stadtrat gar nicht sicher, ob dort überhaupt ein Kindergarten notwendig ist. „Es gab kein Konzept für die Immobilie. Ein Kindergarten hört sich nach außen hin gut an, ob dafür Bedarf ist, wurde aber nicht untersucht.“

Stadt suchte nach anderer Lösung für Villa

Die SP möchte sich nicht zu den Vorwürfen äußern. Auch Stadtsprecher Martin Koutny geht nur bedingt darauf ein. Er betont, dass der Stadt die Liegenschaft vom Roten Kreuz niemals zum Kauf angeboten wurde. „Wir sind im Zuge des geplanten Abrisses mit dem Projekt konfrontiert worden“, so Koutny. Es habe daraufhin Gespräche mit dem Projektentwickler gegeben, ob er nicht eine Variante wählen könne, die den Bestand des alten Gebäudes sicherstellen würde. Nachdem es dafür kein Interesse gab, hat die Stadt laut Koutny Überlegungen für eine künftige Nutzung angestellt, die das Gebäude erhalten soll. „Letztlich wird es mit dem Kauf möglich sein, einen neuen zweigruppigen Kindergarten in der Innenstadt zu eröffnen, der schon seit langem ein Anliegen ist, insbesondere da sich die Einwohnerzahl in der Innenstadt ständig erhöht“, so Koutny. Der Wegfall der Miete durch die Übersiedlung der Volkshochschule sei ein weiterer positiver Aspekt, der für den Kauf gesprochen habe.

Die Sorge aus der Bevölkerung, dass nun der Kindergarten in der Klostergasse aufgelöst werden könnte, kann der Stadtsprecher entkräften: „Mit diesem Kindergarten steht die Angelegenheit in keinerlei Zusammenhang.“